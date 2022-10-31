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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغندور: تأكد إصابة أحمد فتوح بشرخ في القدم

صدى البلد

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن تفاصيل إصابة أحمد فتوج نجم الزمالك، والذي أصيب بها أثناء مباراة السوبر المصري أمام الأهلي علي استاد هزاع بن زايد. 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" #نتيجة_الاشعة ::تأكد إصابة لاعب فريق الزمالك "أحمد فتوح" بشرخ بوجه القدم ليغيب على أثرها 3 أسابيع.

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مفاجأة.. قرار جديد من فيريرا حول حراسة مرمي الزمالك

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مطولا أمس مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمناقشة أمور مصيرية مهمة  تتعلق بمستقبل النادي، وما يواجهه من مؤامرات ، بحسب تصريحات الأخير.

وعلم “صدى البلد”، أن الملف الأبرز الذي وضعه رئيس الزمالك أمام وزير الرياضة هو أزمة الحجز على أرصدة القلعة البيضاء من جهة ممدوح عباس رئيس النادي السابق ، خاصة بعد رفض الطعن المقدم من مرتضى منصور على حكم الحجز على الأرصدة ، حيث يعاني الزمالك بسبب الحجز على الأرصدة، مما يؤثر على نفقات أو إيرادات القلعة البيضاء، خاصة وأن وزير الرياضة ألزم مسئولي الزمالك بعدم إيداع أي ممتلكات عينية أو نقدية خارج حسابات النادي وفقا للوائح والقوانين.

وخلال الجلسة أعلن مرتضى منصور التقدم باستقالته من رئاسة النادي ، إلا أن وزير الشباب والرياضة طالبه بالهدوء ، وعدم اتخاذ هذا القرار ، على أن يتم مناقشة حلول أخرى لهذه الأزمة.

الجدير بالذكر أن ممدوح عباس يطالب بمبلغ وقدره 85 مليون جنيه وفقا لتصريحات أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق في برنامجه ريمونتادا ، مؤكدا أنه لا يستطيع مطالبة عباس بالتنازل لأن هذا حقه ، ولكن على الجميع إبعاد القلعة البيضاء عن الأزمة.

في سياق آخر اشتعلت الأجواء داخل نادي الزمالك بعد خسارة فريق الكرة الاول لقب بطولة السوبر المصري لحساب منافسه المباشر الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في مدنية العين الإماراتية على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وتعالت بعض الأصوات داخل القلعة البيضاء بضرورة التغيير في مراكز اللاعبين خلال المرحلة المقبلة مع منح الجهاز الفني كل الثقة فيما هو قادم خصوصا انه صاحب الإنجاز في الجمع بين بطولتي الدوري والكأس الموسم الماضي.

وأكدت مصادر داخل نادي الزمالك لصدى البلد ، أن هناك بعض التوصيات من جانب مرتضى منصور رئيس النادي تجاه المدير الفني لعل أبرزها منح بعض الصفقات الجديدة الفرصة في المباريات المقبلة ومنهم الظهير الأيسر مصطفى شلبي القادم من إنبي والذي ظهر بشكل جيد بعد نزوله بديل في مباراة الأهلي.

عمرو السيسي

ونفس الأمر للاعب الوسط عمرو السيسي كذلك مصطفي الزناري بجانب الاعتماد على المهاجم البنيني سامسون اكينولا من البداية عقب تعافيه من الإصابة المفاجأة قبل مباراة السوبر

 

 

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