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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري حميات يكشف الفارق بين الإصابة بـ كورونا ونزلة البرد | فيديو

كورونا
كورونا

قال الدكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والأمراض المعدية، إن الطقس يشهد حالة من التقلبات الجوية فيصاب المواطنون بنزلات برد، وتتراوح الإصابات الحالية ما بين نزلات البرد العادية والتهاب الزور وحساسية الأنف والصدر.

وأضاف “عنتر”  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"،  أن أعراض نزلات البرد عبارة عن عطس وكحة وتكسير في الجسم، ولا يصاحبها ارتفاع في الحرارة، موضحا أنه لا يكون نزلة برد عندما يكون هناك ارتفاع في الحرارة داخل الأعراض.


وتابع أن الحد الفاصل ما بين الإصابة بنزلات برد أو كورونا هو الحرارة، وعدوى الجهاز التنفسي تحدث نتيجة الاختلاط والاقتراب، لافتا إلى أنه يجب إتباع الإجراءات الاحترازية.

الأمراض المعدية استشارى الحميات أعراض نزلات البرد التقلبات الجوية نزلات برد كورونا

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