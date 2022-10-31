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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى كامل : غرامة مروان بابلو كما هى وعفرتو قدم التماسا

مصطفى كامل
مصطفى كامل

كشف الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين عن القرارات الخاصة ببعض الغرامات التى تم الاعلان عنها ضد عدد من مطربى الراب منهم مروان بابلو وعفرتو. 

وقال مصطفى كامل خلال اجتماعه مع مطربى الراب : ان الغرامة التى تم الاعلان عنها ضد مروان بابلو كما هى بينما الغرامة التى وقعت على عفرتو فانه قدم بها التماسا بعد أن اثبت بعدم معرفته بقرارات النقابة الاخيرة. 

وياتى قرار عقوبة مروان بابلو بسبب ما جرى منه تجاه الفرقة الموسيقية وكسر المايك عليهم. 

وانتهى اجتماع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ، والذى حضره عدد من مطربى الراب لبحث موقفهم فى النقابة، بعد قرار إيقاف التصريح الخاص بهم.

وجاءت قرارات النقابة ملزم إلى مطربى الراب ، بضرورة الالتزام بالقرار السابق للنقابة وهو عدم الغناء بالفلاشة إلى جانب اصطحاب عدد 6 من الموسيقيين أعضاء عاملين بالنقابة.

وأضاف مصطفى كامل، خلال الاجتماع قرارا اخر وهو ضرورة اصطحاب بعدد من الآلات الموسيقية منها كيبورد ودرامز وجيتار ومؤثرات صوتية وجيتار اسباني، بالإضافة إلى عازفيين غربيين.

وأشار مصطفى كامل، إلى أن هناك فترة سماح لمطربى الراب من أجل تعديل أوضاعهم من بداية نوفمبر المقبل حتى بداية ديسمبر من أجل توفيق اوضاعهم وتكوين فرقة موسيقية.

الفنان مصطفى كامل مصطفى كامل نقيب الموسيقيين مروان بابلو عفرتو Arts Entertainment

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