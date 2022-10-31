وزير الخارجية البريطاني يطالب روسيا بعدم إعاقة صادرات الحبوب

أكد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الأثنين، أنه ستكون هناك عواقب وخيمة على روسيا في حالة استخدام الأسلحة النووية.

وقال وزير الخارجية البريطاني، في تصريحات له بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، إنه بالنسبة لنا ولحلفائنا فإن أي استخدام للأسلحة النووية من شأنه أن يغير طبيعة الصراع بأوكرانيا.

وبالنسبة لأوكرانيا، أعلن كليفرلي، بأن بريطانيا ستوفر لأوكرانيا المزيد من الدعم لإصلاح البنية التحتية للطاقة التي تضررت جراء القصف الروسي.

كما صرح بأن إيران زودت روسيا بمسيرات ألحقت أضرارا بأوكرانيا.

ومن جهة إتفاق تصدير الحبوب، حث وزير الخارجية البريطاني روسيا على عدم إعاقة صادرات الحبوب من البحر الأسود.