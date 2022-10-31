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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إقالة جنرال روسي كبير بسبب حرب أوكرانيا .. تفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

أقيل قائد أكبر منطقة عسكرية في روسيا، الجنرال ألكسندر لابين، بعد أسابيع من الانتقادات بشأن التعامل مع الحرب الأوكرانية، وفقا لوسيلة إعلامية موالية للكرملين.

وأقيل لابين، قائد المنطقة العسكرية المركزية للقوات المسلحة الروسية، من منصبه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية “آر بي كيه”، نقلا عن الموقع الإلكتروني لقناة غروزني التلفزيونية.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية بشكل منفصل لصحيفة “موسكو تايمز” الإخبارية الروسية، إن لابين قد تم فصله. ولم يتم تأكيد الخبر رسميا من قبل وزارة الدفاع الروسية، ولا تزال تفاصيله مدرجة على الموقع الإلكتروني للحكومة.

وتعرض لابين لانتقادات في الآونة الأخيرة من الزعيم الشيشاني رمضان قديروف ويفجيني بريجوزين مؤسس مجموعة فاجنر الروسية للمرتزقة اللذين ألقيا باللوم على الجنرال في خسارة مدينة ليمان وهي مركز إمداد رئيسي في شرق أوكرانيا.

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وقبل أيام فقط من إقالة لابين، انتقد قديروف لابين بشدة، وانحاز إلى بريجوزين في انتقاده لوزارة الدفاع.

وذكر قديروف بريجوزين في منشور على “تلجرام”، واصفا إياه بأنه “أخ عزيز” و”محارب”.

وقال إنه “من الضروري إيلاء اهتمام وثيق لتقييم هؤلاء الأشخاص والاستماع واستخلاص النتائج”.

وأضاف: “إنهم يعرفون على وجه اليقين ما هو الصواب والخطأ في الحرب. كما لاحظ بريجوزين بشكل صحيح، هناك حاجة إلى تغييرات تكتيكية وفردية. الآن، وليس غدا”.

روسيا الدفاع الروسية أوكرانيا روسيا وأوكرانيا

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