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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هدفها المواطن..

أحمد موسى: الشبكة الوطنية للطوارئ إنجاز مصري غير مسبوق.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الهدف الأساسي من إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ هو المواطن المصري.

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أحمد موسى عن افتتاح الشبكة الوطنية للسلامة العامة: كله بيتعمل عشان المصريين

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خبير: الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ لا تملكها إلا الدول الكبرى

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الغرض منها أيضا دعم خطط التنمية، والتعاون والتكامل بين كل جهات الدولة في الشبكة، فضلا عن تحسين جودة خدمات الإغاثة".

 

وأشار أحمد موسى، إلى أن الشبكة تعتمد على شبكة الألياف الضوئية والتوسع فيها وتم ربط موقع الشبكة الوطنية بإجمالي أطوال يبلغ 32 ألف كيلو على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالدولة.


وأوضح أن الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ لها مزايا عديدة وهدفها الأول والأخير هو المواطن والتنمية، كما أنها "إنجاز غير مسبوق في مصر".
 

هدفها المواطن أحمد موسى الشبكة الوطنية مصر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

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