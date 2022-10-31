أحمد موسى: الشبكة الوطنية للطوارئ إنجاز مصري غير مسبوق.. فيديو

هدفها المواطن..

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الهدف الأساسي من إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ هو المواطن المصري.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الغرض منها أيضا دعم خطط التنمية، والتعاون والتكامل بين كل جهات الدولة في الشبكة، فضلا عن تحسين جودة خدمات الإغاثة".

وأشار أحمد موسى، إلى أن الشبكة تعتمد على شبكة الألياف الضوئية والتوسع فيها وتم ربط موقع الشبكة الوطنية بإجمالي أطوال يبلغ 32 ألف كيلو على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالدولة.



وأوضح أن الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ لها مزايا عديدة وهدفها الأول والأخير هو المواطن والتنمية، كما أنها "إنجاز غير مسبوق في مصر".

