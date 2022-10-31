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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. شيما الحاج تحتفل بالهالوين

شيما الحاج
شيما الحاج

نشرت الفنانة شيما الحاج صورًا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلقت على الصورة متغزلة بجمالها قائلة: "أنا زي القمر.. بحبني اوي" وهو ما جعل متابعيها يعلقون على الصورة: "طبعا زى القمر".

 

وظهرت الفنانة شيماء الحاج بفستان باللون الأسود يتسم ستايل الفستان بالقماش الدانتيل الأسود وهو ما ارتدته احتفالا بالهالوين .

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على المكياج الهادئ بلمسات البسيطة، وتركت شعرها منسدلاً على كتافيها.

 

ووضعت على شعرها تاج يأخذ شكل فروع الشجر باللون الأسود وهو ما استخدامته احتفالا بالهالوين.

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وعُرض مؤخرا للفنانة شيما الحاج مسلسل سكن البنات وتجسد في المسلسل دور "ليلى"، فتاة تمتلك مصنعًا للملابس وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها بشكل جذري.


مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هي" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، مسلسل سكن البنات تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر آيتن عامر منذر رياحنة محمد نجاتي هاجر الشرنوبي وحسني شتا أحمد جمال سعيد منه فضالي./

الفنانة شيما الحاج شيما الحاج شيماء الحاج الأسود انستجرام

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