لماذا رفض العلماء ترجمة القرآن حرفيا ؟.. علي جمعة يجيب

لماذا رفض العلماء ترجمة القرآن حرفيا ؟ عن هذه المسألة قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه لا يجوز ترجمة القرآن حرفيا إلى اللغات الأخرى.

وأضاف علي جمعة، في فيديو له، أن الترجمة الحرفية للقرآن الكريم، تؤدي إلى التحريف في معاني الألفاظ والكلمات، فمثلا تترجم كلمة "هن لباس لكم" على أنها بنطلون، وآية "الرحمن على العرش استوى" فترجم أحدهم كلمة استوى بأنها يقفز، وهذا لا يليق.



وأشار إلى أن الترجمة للقرآن لابد أن تعي معنى كل كلمة في القرآن لأن مجمع اللغة العربية حصر الجذر اللغوي لكل ألفاظ القرآن الكريم البالغ عددهم 1790 ، فكلمة عين، ترد بكلمة بئر أو عين الشخص التي يرى بها، فحصر المجمع هذه الألفاظ وموضع كل واحدة.

وأكد أنه لابد من دراسة هذه الألفاظ ووضع المقابل لهذه الكلمة على قدر المستطاع في اللغات الأخرى ، ووضع ترجمة لكل لفظ تناسب المعنى الصحيح.

وأشار إلى كلمة "استوى" في اللغة العربية يرادف لها 15 معنى في اللغة، فترجمة المعانى تحتاج لمجهود كبير.