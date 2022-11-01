عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لماذا رفض العلماء ترجمة القرآن حرفيا ؟.. علي جمعة يجيب

القرآن الكريم
القرآن الكريم

لماذا رفض العلماء ترجمة القرآن حرفيا ؟ عن هذه المسألة قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه لا يجوز ترجمة القرآن حرفيا إلى اللغات الأخرى.

 

معنى الهمز واللمز المنهي عنه في القرآن.. فاعله ملعون

لماذا جمع الله الجنات وأفرد النار في القرآن؟ 4 أسباب لا يعرفها كثير

 

وأضاف علي جمعة، في فيديو له، أن الترجمة الحرفية للقرآن الكريم، تؤدي إلى التحريف في معاني الألفاظ والكلمات، فمثلا تترجم كلمة "هن لباس لكم" على أنها بنطلون، وآية "الرحمن على العرش استوى" فترجم أحدهم كلمة استوى بأنها يقفز، وهذا لا يليق.


وأشار إلى أن الترجمة للقرآن لابد أن تعي معنى كل كلمة في القرآن لأن مجمع اللغة العربية حصر الجذر اللغوي لكل ألفاظ القرآن الكريم البالغ عددهم 1790 ، فكلمة عين، ترد بكلمة بئر أو عين الشخص التي يرى بها، فحصر المجمع هذه الألفاظ وموضع كل واحدة.

وأكد أنه لابد من دراسة هذه الألفاظ ووضع المقابل لهذه الكلمة على قدر المستطاع في اللغات الأخرى ، ووضع ترجمة لكل لفظ تناسب المعنى الصحيح.

وأشار إلى كلمة "استوى" في اللغة العربية يرادف لها 15 معنى في اللغة، فترجمة المعانى تحتاج لمجهود كبير.

لماذا رفض العلماء ترجمة القرآن حرفيا الترجمة الحرفية للقرآن ترجمة القران ترجمة القرآن حرفيا علي جمعة التحريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد والده وزوجته في 3 أشهر.. حكاية مأساوية وراء هداف الدوري |تفاصيل

أفلام ومسلسلات ورياضة.. توقف100 قناة على النايل سات بشكل مفاجئ.. الأسباب والتفاصيل

أقوى مهاجم إفريقي.. فرج عامر يعلن عن أول صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

كولر عايز يخليها ضلمة.. فرج عامر يكشف خطة الأهلي في الميركاتو الشتوي

بعد واقعة رشوة حمو بيكا.. عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة تنتظر المتهمين

تزوجتها بدون مأذون والبلد كلها حضرت الفرح.. اعترافات المتهم بهتك عرض فتاة أطفيح

بعد انتشاره على السوشيال ميديا..برلماني يطالب بالقبض على أصحاب فيديو مقلب الجيزة

موقف غير واضح.. القصة الكاملة لاختفاء أحمد فتحي عن المستطيل الأخضر

ترشيحاتنا

يعرضه للإيقاف مدى الحياة.. ماذا يعني لجوء كهربا للقضاء المدني؟.. فيديو

بخط يده مع الباعة.. قصة رواية تعاقد نور الشريف لتحويلها لفيلم ولم تخرج للنور

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 1-11-2022

«البحث العلمي» تعلن عن فتح تدريب سنوي للعلماء الشباب.. اعرف تفاصيل التقديم

فيفو تستعد لإطلاق iQOO 11 بمعالج 8Gen 2 وبطارية 5000 مللي أمبير| صور

حكم السخرية من مرضى الاضطرابات والتوحد.. دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل 5 إطلالات لـ ميريهان حسين خلال احتفالها بعيد ميلادها| شاهد

أغرب أعذار الغياب من الشغل قبل 50 عاما.. فيديو

بالأسود الأنيق.. أحدث إطلالات إيمان العاصى على إنستجرام| شاهد

صور جديدة من حفل زفاف الفنانة إلهام عبد البديع والملحن وليد سامي

فيديو

5 خدمات مباشرة.. اعرف الشبكة الموحدة للطوارئ هتفيدك إزاي |تعليق صوتي

المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ