عاطف حنفي يكشف موعد انضمام عمرو جمال وسيف تيري لتدريبات فاركو.. فيديو

أشاد عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي فاركو، بالمستوى الذي قدمه فريقه أمام المقاولون العرب بالمباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالدوري الممتاز.

وقال عاطف حنفي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن فاركو قدم مباراة جيدة أمام المقاولون العرب، ولكنه فشل في ترجمة سيطرته إلى أهداف، مضيفا :" فاركو يعتمد على التحولات والمرتدات والإصابات أثرت على الأداء".

وواصل :" أحترم عمل المدرب البرتغالي نونو ألميدا، ونهدف إلى عدم الخسارة في المباريات خلال الفترة المقبلة، وإحتلال مركز متقدم بجدول ترتيب الدوري".

وأكمل:"عمرو جمال وسيف تيري ينضمان للفريق عقب فترة التوقف، بعد إكتمال شفائهما من الإصابة، وفاركو في حاجة ماسة لخدمات هذا الثنائي".