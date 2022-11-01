بالأسود الأنيق.. أحدث إطلالات إيمان العاصى على إنستجرام| شاهد

نشرت إيمان العاصى، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام بإطلالة مثيرة.



وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صورها برفقة الفنان شادى شامل وتساءل الكثير من متابعيها :هنبارك قريب.. شكلهم ارتبطوا".



وظهرت إيمان العاصى، بإطلالة انيقة ومثيرة للجدل مرتدية ملابس توب اسود افوشولدر مكشوف الأكتاف و الصدر وهو ما جعل إطلالتها جريئة ومثيرة.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.



واستكملت إطلالتها بارتدائها بعض الاكسسورات باللون الفضى.



وتتميز إيمان العاصي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





أحدث أعمال إيمان العاصي السينمائية فيلم "فارس" وتدور أحداثه في سياق الأكشن الإثارة والغموض، وتتمحور الأحداث حول "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر و"وعد" التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان،واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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