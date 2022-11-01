مصيلحي: زوران صفقة الموسم للاتحاد.. وحققنا إنجازا غائبا منذ 28 سنة.. فيديو

أبدى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، سعادته بتصدر فريقه بطولة الدوري والفوز في أول 3 مباريات، موضحا أنه إنجاز لم يحدث منذ 28 سنة.



وأضاف مصيلحي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة، المذاع على فضائية ETC: "رغم الغيابات المؤثرة في الفريق مثل محمود علاء وإبراهيم حسن لكن نجحنا في حصد الانتصارات الثلاثة وآخرهم مساء الاثنين أمام رابع الدوري".



وتابع: "أعتبر أن زوران مانولوفيتش هو صفقة الموسم للاتحاد، المدرب يقدم مباريات كبيرة وتغييراته اثناء المباريات تنم عن مدرب كبير ولديه خبرات".



وواصل: "لدينا عدد كبير من اللاعبين مطلوبين في أندية أخرى، والطبيعي أننا نبيع لاعبين حتى نشترى آخرين، لكننا لم نفعل ذلك واحتفظنا بالقوام الأساسي، رغم الأزمة المالية التي نعانى منها".