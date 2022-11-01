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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصيلحي: زوران صفقة الموسم للاتحاد.. وحققنا إنجازا غائبا منذ 28 سنة.. فيديو

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

أبدى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، سعادته بتصدر فريقه بطولة الدوري والفوز في أول 3 مباريات، موضحا أنه إنجاز لم يحدث منذ 28 سنة.

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وأضاف مصيلحي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة، المذاع على فضائية ETC: "رغم الغيابات المؤثرة في الفريق مثل محمود علاء وإبراهيم حسن لكن نجحنا في حصد الانتصارات الثلاثة وآخرهم مساء الاثنين أمام رابع الدوري".


وتابع: "أعتبر أن زوران مانولوفيتش هو صفقة الموسم للاتحاد، المدرب يقدم مباريات كبيرة وتغييراته اثناء المباريات تنم عن مدرب كبير ولديه خبرات".

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وواصل: "لدينا عدد كبير من اللاعبين مطلوبين في أندية أخرى، والطبيعي أننا نبيع لاعبين حتى نشترى آخرين، لكننا لم نفعل ذلك واحتفظنا بالقوام الأساسي، رغم الأزمة المالية التي نعانى منها".

محمد مصيلحي الاتحاد السكندري الدوري محمود علاء إبراهيم حسن زوران مانولوفيتش

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