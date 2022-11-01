عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تطالب العالم بتجاهل اجتماع أمريكي عن وفاة مهسا أميني.. وتتهم واشنطن بتسييس حقوق الإنسان

مهسا أميني ضحية اعتداء
مهسا أميني ضحية اعتداء الشرطة

حثت إيران، دول العالم، على عدم حضور اجتماع، تنظمه الولايات المتحدة في الأمم المتحدة؛ بشأن الاحتجاجات في إيران التي أشعلتها وفاة مهسا أميني في حجز الشرطة؛ وذلك وفقا لرسالة، اطلعت عليها “رويترز”، اتهمت خلالها إيران، واشنطن، بتسييس حقوق الإنسان.

وستعقد الولايات المتحدة، وألبانيا، اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن، غدا الأربعاء، يمكن أن يحضره جميع أعضاء الأمم المتحدة.

وكتب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إرافاني، في رسالته إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أن: “الولايات المتحدة ليس لديها قلق حقيقي بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، أو في أي مكان آخر”.

ووصف الاحتجاجات بأنها “قضية داخلية”، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع المزمع عقده؛ ستكون نتائجه عكسية لتعزيز حقوق الإنسان، وخاصة إذا ناقش مجلس الأمن الدولي هذه القضية.

إيران تفرض عقوبات علي أمريكا .. تفاصيل

بسبب الاتفاق النووي.. أمريكا تهدد بخوض حرب ضد إيران

وكتب إرافاني: 'تفتقر الولايات المتحدة إلى المؤهلات السياسية والأخلاقية والقانونية لعقد مثل هذا الاجتماع؛ مما يشوه المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان'.

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة الكردية، مهساء أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، في حجز الشرطة، الشهر الماضي. 

وتحولت الاضطرابات إلى ثورة شعبية من قبل الإيرانيين من جميع طبقات المجتمع؛ ما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للقيادة الدينية منذ ثورة 1979.

وألقت إيران باللوم على أعدائها الأجانب وعملائهم، في هذه الاضطرابات.

ويهدف الاجتماع في الأمم المتحدة، غدا، إلى “تسليط الضوء على القمع المستمر للنساء والفتيات وأعضاء الأقليات الدينية والعرقية في إيران”، وتحديد سبل تعزيز التحقيقات الموثوقة والمستقلة في انتهاكات الحقوق في إيران.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

أفلام ومسلسلات ورياضة.. توقف100 قناة على النايل سات بشكل مفاجئ.. الأسباب والتفاصيل

أقوى مهاجم إفريقي.. فرج عامر يعلن عن أول صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

بعد واقعة رشوة حمو بيكا.. عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة تنتظر المتهمين

كولر عايز يخليها ضلمة.. فرج عامر يكشف خطة الأهلي في الميركاتو الشتوي

برق ورعد وأمطار غزيرة.. حالة الطقس في مطروح

يعرضه للإيقاف مدى الحياة.. ماذا يعني لجوء كهربا للقضاء المدني؟.. فيديو

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

موضوعات متعلقة

الشرطة البرازيلية تغلق الطرق السريعة خوفا من أعمال شغب في المقار الانتخابية

عزل الأمير هاري من منصب قائد البحرية البريطانية

بايدن: خطط الجمهوريين المعارضين ستسبب فوضى في أكبر اقتصاد بالعالم

19 وزيرا.. ميلوني تعلن قائمة وزراء الحكومة الإيطالية الجديدة

وزير الخارجية السعودي: ندعم باستمرار مبادئ الشرعية الدولية الهادفة للحفاظ على الأمن والسلم

لحظة تواجد السلطات الأمريكية أمام منزل ترامب لتفتيشه.. فيديو

حاكم فلوريدا عن تفتيش منزل ترامب: أمريكا أصبحت جمهورية موز

حكومة لوجانسك الشعبية تعلن إنشاء مكتب تمثيلي لها في روسيا

ترشيحاتنا

مدرب بوليفار يرد على شائعات إصابة برونو سافيو المزمنة.. فيديو

دعاء الصباح .. البحوث الإسلامية: بـ11 كلمة يعطيك الله حتى يرضيك

أسعار الذهب تنخفض عن أمس.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 1-11-2022

سقوط زعيم المافيا بإيطاليا في قبضة الشرطة الأرجنتينية أثناء عملية تهريب ضخمة

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

مقطع مبكي.. طفلة كينية تسمع لأول مرة| شاهد رد فعلها

روبرت.. أكثر دمية مسكونة في العالم.. تضحك وتتحرك

أول صور من حفل زفاف إلهام بديع الشهيرة بالصغنن

فيديو

5 خدمات مباشرة.. اعرف الشبكة الموحدة للطوارئ هتفيدك إزاي |تعليق صوتي

المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ