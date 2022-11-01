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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 1-11-2022

مواد البناء
مواد البناء

شهدت أسعار مواد البناء (الحديد والأسمنت) في مصر، اليوم الثلاثاء، 1 نوفمبر 2022،  استقرارًا وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

 

أسعار مواد البناء في مصر

 

ونستعرض أسعار مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

تحسين خدمة مياه الشرب لأهالي منطقة شرق السكة الحديد والسواقى بالأقصر

بـ200 جنيه.. السكة الحديد تعلن موعد تشغيل قطار التالجو وأسعار التذاكر

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 


سجل سعر حديد عز اليوم 18100 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم عند 18100 جنيه للطن.
وصل سعر حديد العتال اليوم 17800 جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم 17550 جنيها للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم نحو 17200 جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد العشرى اليوم نحو 17100 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد عطية اليوم 17000 جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم 17000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم نحو 17000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم نحو 1700 جنيه للطن الواحد


حديد المراكبي أقل سعرا فى السوق

سجل سعر حديد المراكبي اليوم 15750 جنيها للطن الواحد.

أسعار الأسمنت اليوم 


وشهدت أسعار الأسمنت على مدار الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا بقيمة 55 جنيها فى الطن الواحد .


ونستعرض أسعار الأسمنت اليوم ، وسجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1570 جنيها لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1520 جنيها لطن النصر.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم 1513 جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم 1590 جنيها للطن.


بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم عند 1558 جنيها للطن .

واستقر سعر أسمنت لافارج اليوم عند 1540 جنيها للطن .


وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم 1498 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت قنا اليوم 1488 جنيها للطن .

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الإثنين  1475 جنيها للطن.

ويشار إلى أن أسعار مواد البناء هذه، لكميات لا تقل عن 30 طنًا، وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل، ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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