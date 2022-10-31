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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ200 جنيه.. هيئة السكة الحديد تعلن موعد تشغيل قطار التالجو وأسعار التذكر

صدى البلد

قال محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تم التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لتوريد 6 قطارات، متابعا: سيتم إنطلاق قطار التالجو خلال أيام قليلة.

 

وأضاف "محمد عامر" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، المذاع قناة "النهار"،:" الإنطلاق سيكون في 15 نوفمبر القادم، وذلك بعد وصول شهادة السلامة، متابعا: القطار يمتلك تكنولوجيا مختلفة تتعامل مع طبيعة السكك ولا تؤثر على الراكب.

 

وأكمل: قطار التالجو يشبة طائرات رجال الأعمال، فهو يحتوي على شاشات وواي فاي، كما أنه يضم عربة خاصة لذوي الإعاقة، منوها بأن أسعار تذاكر خط القاهرة الإسكندرية ستكون 200 جنيه للدرجة الأولى و150 جنيه للدرجة الثانية.


ولفت إلى أن أسعار تذاكر القطارات وعن أسعار القطارات، خط القاهرة الإسكندرية، تبدأ من 15 جنيهًا خر بـ 35 جنيه .

السكة الحديد هيئة السكة الحديد قطار التالجو ذوي الإعاقة اخبار التوك شو

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