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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"مبادلة الإماراتية" تعلن ضخ استثمارات جديدة بمصر وتنفيذ مشروعات للغاز الطبيعي المسال

وزير البترول
وزير البترول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع المسئولين بشركة مبادلة الإماراتية التي تستثمر بقطاع البترول والغاز المصرى، بحضور مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الامارات بشركة مبادلة للاستثمار ومنصور آل حامد الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة وذلك على هامش مؤتمر ومعرض ابوظبى الدولى للبترول " أديبك 2022 " .

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وشهدت المباحثات استعراض أوجه التعاون الحالية بين قطاع البترول والشركة الإماراتية  التي تشارك في مجالات البحث والإنتاج للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ومشروعات الاستكشاف الجديدة بالبحر الأحمر وكذلك مشروع سوميد لنقل وتداول البترول، إضافة الى بحث افاق تعظيم مجالات التعاون و الفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن ان تشارك فيها الشركة الإماراتية في ظل اهتمامها بضخ استثمارات جديدة بمجالات الطاقة في مصر.

وأشاد المهندس طارق الملا خلال المباحثات بحرص شركة مبادلة على تعزيز تواجدها الاستثمارى في مصر الفترة المقبلة وخاصة في مجالات الغاز والطاقات منخفضة الانبعاثات كخيارات مهمة لتأمين امدادات الطاقة وتعظيم الاستفادة  الاقتصادية من الموارد، لافتا الى نجاح التعاون بشكل ملحوظ بين الجانبين في مشروع سوميد أو كشريك للشركات العالمية في مناطق الامتياز للبحث والإنتاج بالبحرين المتوسط والاحمر .

من جانبه أكد مصبح الكعبى اهتمام مبادلة بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خاصة في تنفيذ مشروعات بمجال الغاز الطبيعي المسال بالاضافة إلى الطاقة المتجددة  وأنها بصدد إفتتاح مقر اقليمي لها في مصر ليواكب استراتيجية عملها الطموح . 

و لفت الكعبى أن الاستراتيجية الجديدة لشركة مبادلة للطاقة تهدف  للقيام بدور رئيسي وفعال في مجال تحول الطاقة، مشيرا الى إطلاق العلامة التجارية الجديدة للشركة "مبادلة للطاقة" والتي تعكس توجه الشركة لتعزيز إسهاماتها في مجال الطاقة منخفضة الانبعاثات . 

الملا يبحث مع إس اند بى العالمية الدراسات المشتركة لخفض الانبعاثات

على جانب آخر بحث المهندس طارق الملا  مع الدكتور دانيال يرجين نائب رئيس مؤسسة إس أند بي العالمية الاستشارية بحضور اسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط، موقف التعاون مع المؤسسة في إطار تنظيم وزارة البترول والثروة المعدنية يوم خفض الكربون بمؤتمر المناخ COP27 والمقرر إقامة فعالياته يوم 11 نوفمبر ضمن جدول أعمال المؤتمر.

وتعكف المؤسسة على إعداد دراسات خاصة بخفض انبعاثات غاز الميثان، بالاضافة إلى الدراسات الخاصة بمبادرة خفض الكربون لمنتدى غاز شرق المتوسط ودور وفرص المنتدى في أسواق الغاز العالمية والأوروبية. 

وتلقى الملا  خلال اللقاء دعوة من المؤسسة العالمية  للمشاركة  بالدورة المقبلة من مؤتمر " سيراويك " بالولايات المتحدة في مارس 2023 والذى يعد المؤتمر الأهم بصناعة الطاقة عالمياً ، وتتولى المؤسسة تنظيمه .

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