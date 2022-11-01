مجاعة وفقر .. منجّمة روسية تكشف مصير روسيا وأوروبا في 2023

كشفت منجّمة روسية عن توقعاتها لمصير روسيا خلال بضعة أشهر، أي في عام 2023، وهي المنجمة الشهيرة “ماترونا” من موسكو، والتي نجحت توقعاتها لعام 2022 حين قالت إنها تتوقع بدء أوقات صعبة لروسيا وأزمة وعداء بين الدول المجاورة وكان ذلك قبل بدء الحرب مع أوكرانيا.

ووفقا لموقع “بوليتيك إكسبرت” الروسي، قالت المنجمة الروسية أنه تنتظر روسيا مستقبلًا وازدهارًا مشرقًا ، ولكن ستمر الدولة أولاً بأوقات عصيبة.

وبعدها ستبدأ الاختبارات، ووفقًا لتوقعات ماترونا ، سوف تصبح روسيا أكثر جدية، وقال: "كل شيء سيصبح أسوأ وأسوأ ، سيكون الناس كأنهم تحت تأثير التنويم المغناطيسي. سيأتي وقت الخيارات الصعبة ".

توقعات منجمة روسية للعالم في 2023

وتابعت أنه مع ذلك ، يجب على مواطني الاتحاد الروسي أن يأملوا في تحسن الوضع ، وفقًا لتوقعات ماترونا في موسكو ، فإن عصر الازدهار ليس بعيدًا. وتوقعت أن تبدأ روسيا في الخروج من الأزمة ، لكنها لم تذكر المواعيد الدقيقة.

في الوقت نفسه ، ترى أن المشاكل هذا العام لن تطال روسيا فقط، بل أوروبا بالكامل، وقالت: “ ستشهد الإنسانية غياب الأخلاق ، والتخلي عن القيم الحقيقية من أجل المال ومجاعة وفقر شديد”.

كما توقعت أزمة من شأنها أن تقسم الناس إلى أجزاء ، ومن المحتمل أنها قصدت المهاجرين، وقالت: “الإيمان وحده هو الذي سيساعدنا في إنقاذنا من الأوقات العصيبة القادمة”.