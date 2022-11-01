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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتعاقد مع شركة إماراتية لإنشاء ستاد زايد .. خاص

الاهلي
الاهلي

كشف المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أن  مجلس إدارة القلعة الحمراء يجهز مفاجأة كبيرة للجمهور خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال عدلي القيعي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي، إن النادي خلال ساعات سوف يعلن عن المفاجأة التي يحلم بها ملايين الأهلاوية.

وعلم صدى البلد من مصادره بأن المفاجأة هي التعاقد مع شركة إماراتية كبرى ستتولى ملف ستاد الأهلي في مدينة أكتوبر بالشيخ زايد، على أن يتم تسليمه خلال 18 شهرا. 

وأضاف المصدر لصدى البلد أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أنهى كافة الاتفاقات اثناء تواجده بالإمارات على هامش إقامة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في مدينة العين الإماراتية.

ويتضمن التعاقد إنشاء فندق خاص بالملعب مجهز بكافة التقنيات ومتحف ومركز علاج طبي.

وأنهى بيبو كافة التفاصيل ثم توجه إلى باريس لاستكمال الفحوصات الطبية .

جدير بالذكر أن الأهلي حصل على الموافقات اللازمة لبناء استاد الأهلى على أرض فرع الشيح زايد، على ارتفاع 30 مترا وباقى المنشآت بـ12 مترا ويتسع الملعب لحوالى من 50 ألف لـ60 ألف متفرج

وكانت خطة النادي قد أوضحت أن إنشاء ستاد رياضى على مساحة 12 فداناً بالشيخ زايد، فيما توظف المساحة المتبقية فى إنشاء مدينة متكاملة بها جميع الخدمات اللازمة التى يحتاجها النادى، من فنادق سياحية ومستشفى ومتاحف رياضية، لتتحول بذلك إلى مزار سياحى متكامل.

الأهلى الأهلي والزمالك النادي الأهلي العين الإماراتي عدلي القيعي محمود الخطيب

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