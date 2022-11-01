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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"شؤون الحرمين" تسخّر الذكاء الاصطناعي لخدمة زوار المسجد الحرام

صدى البلد

سخّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله الحرام وضيوف الرحمن، حيث وفّرت العديد من الروبوتات الذكية التي تقوم على خدمة المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام، منها "روبوت التعقيم" الذي يعمل على تعقيم جنبات المسجد الحرام، بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى (6) مستويات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الروبوت يعمل من 5 إلى 8 ساعات دون أي تدخل بشري، ويسع الجهاز (23.8) لتراً، يستهلك منها لترين كل ساعة تقريباً، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع كل جولة.
وأوضحت الوكالة أن الرئاسة وفرت "الروبوت التوجيهي الذكي" الذي يعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، وذلك عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد.
وأشارت إلى أن الروبوت التوجيهي يدعم 11 لغة وهي اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والفارسية، والتركية، والملاوية، والأوردية، والصينية، والبنغالية، والهوساوية، كما يحتوي الروبوت على شاشة 21 بوصة تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداءٍ للرأي.

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