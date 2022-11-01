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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أممي يدعو إلى وقف التصعيد ومنع تدهور الأوضاع الأمنية في الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "فولكر تورك"، اليوم /الثلاثاء/ إلى وقف تصعيد التوترات بشكل عاجل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وطالب بضرورة أن تختار جميع الأطراف السلام بشكل لا لبس فيه من خلال تبني الحوار، مشددا على أن المزيد من القتال لن يؤدي إلا إلى مزيد من الألم والمعاناة لمزيد من الناس، مما يهدد بكارثة في حقوق الإنسان.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حث المسؤول الأممي جميع الأطراف على حماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عن طريق السماح بوصول المساعدات الإنسانية – وتسهيل وصولها - دون قيود إلى جميع المحتاجين، والخروج الآمن للمدنيين من المناطق المتضررة من الأعمال العدائية.

كما أعربت المفوضية عن قلقها إزاء عودة ظهور خطاب الكراهية الذي يستهدف الأشخاص على أساس عرقهم فضلا عن زيادة المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة والخطاب السلبي ضد بعثة تحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو).

ودعا المفوض السامي السلطات في الكونغو إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي لخطاب الكراهية بصرف النظر عمّن يتم توجيهه إليه، وحماية الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام الذين أفاد بعضهم بتعرضهم للتهديد والمضايقة منذ بدء الجولة الجديدة من الأعمال العدائية، في محاولة للتأثير على تقاريرهم.

يُشار إلى أنه قُتل أكثر من 12 مدنيا، وأصيب 40 شخصا على الأقل بجراح، ونزح أكثر من 90 ألف شخص في أيام من القتال المتجدد بين القوات المسلحة الكونغولية وجماعة إم 23 المسلحة.

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