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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريان وإيبوكا يقودان سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي

صدى البلد

أعلن الكابتن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام .  

خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد ناصف.

خط الوسط:   محمد توني -  محمد كناريا - محمد إبراهيم - ميدو جابر.

خط الهجوم :  أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا -محمود نبيل - رجب عمران - محمد عادل - محمود زلاكة  - صامويل امادي - شريف عادل - أحمد القرموطي

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