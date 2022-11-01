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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار برنامج المناخ العالمي: ما حدث في شرم الشيخ معجزة معمارية.. فيديو

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ

أكد الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن قمة المناخ القادمة ستشهد اهتماما دوليا كبيرا، مشيرا إلى أنه متوقع أن يحضر ما يزيد عن 40 ألف شخص.

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وقال مجدي علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، أن ما تم من استعدادات لمؤتمر المناخ هو معجزة بكل المقاييس، من حجم المساحات الكبيرة التي تعمل بالنظام الكهربائي والطاقة النظيفة المستخدمة.

 

وتابع  مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أنه متوقع أن يكون حضور مؤتمر المناخ من 185 دولة على مستوى العالم، إضافة إلى أنه سيكون هناك تمثيل دولي يمثل قارات العالم كله.

 

لم تعرض من قبل.

وأشار مجدي علام إلى أن أنواع التكنولوجيا التي  سيتم عرضها في مؤتمر المناخ لم تعرض من قبل، مؤكدا أن ما حدث في شرم الشيخ معجزة معمارية بكل المقاييس.

مجدى علام الطاقة النظيفة رئيس الوزراء شرم الشيخ الحياه اليوم

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