رئيس أذربيجان يعرب عن دعمه للقمة العربية بالجزائر

أعرب رئيس جمهورية أذربيجان والرئيس الحالي لمنظمة حركة دول عدم الانحياز إلهام علييف، عن دعمه للقمة العربية بالجزائر، مشيدا بتميز العلاقات بين بلاده وجامعة الدول العربية.

وأعرب الرئيس الأذري - في كلمته خلال أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر اليوم /الثلاثاء/ - عن رغبة بلاده في تعزيز الشراكة مع الدول العربية، وتوطيد العلاقات مع جامعة الدول العربية وتعزيز مبادىء التضامن المشترك مع الدول الأعضاء بالجامعة العربية.

وأشار إلى أن بلاده قد عانت من الاحتلال على غرار الجزائر، وخلال كل سنوات الاحتلال تلك، تلقت أذربيجان الدعم من الأشقاء العرب ودول إسلامية.

وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى أن بلاده قامت بالعديد من المبادرات، على خلفية توفير الدعم اللازم للعديد من الدول التي عانت من جائحة كوفيد 19.

وأضاف أن أذربيجان التي مارست حق الدفاع عن نفسها، تقوم حاليا بجهود البناء دون مساعدة أحد، منوها إلى أن هناك تضامنا من البلدان العربية والجهات الدولية تجاه بلاده، مقدما في الوقت ذاته الشكر لهم على هذا التضامن، معربا في الوقت نفسه للرئيس الجزائري على دعوته لهذه القمة.

