متحدث الرئاسة: مصر تطالب بتنفيذ القانون الدولي في ملف السد الإثيوبي

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مواقف مصر خلال السنوات الماضية تتمثل في انتهاج مسار محدد في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.



وأضاف بسام راضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، ودعم الحكومات المركزية، وإنهاء التدخلات الخارجية، والميليشيات، متابعا أن الرئيس السيسي أكد أن مصر دخلت في مفاوضات مع إثيوبيا منذ 12 عاما.



وتابع السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر طالبت بالدعم الدولي لتنفيذ القانون الدولي في ملف السد الاثيوبي، لافتا إلى أن يجب أن يكون هناك قانون دولي يحكم الأنهار العابرة للحدود.

عقد لقاء قمة بين الرئيس السيسي ونظيرة الجزائري



وأكمل السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن سيتم عقد لقاء قمة بين الرئيس السيسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، مستدركا أن عقد لقاء تشاوري غدا بين القادة الزعماء قبل بدء الجلسة الرئيسية للقمة.

