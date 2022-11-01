عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الرئاسة: مصر تطالب بتنفيذ القانون الدولي في ملف السد الإثيوبي

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مواقف مصر خلال السنوات الماضية تتمثل في انتهاج مسار محدد في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة. 

txt

بسام راضي: مصر ترحب بزيارة رئيسة وزراء إيطاليا للمشاركة بقمة المناخ


وأضاف بسام راضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، ودعم الحكومات المركزية، وإنهاء التدخلات الخارجية، والميليشيات، متابعا أن الرئيس السيسي أكد أن مصر دخلت في مفاوضات مع إثيوبيا منذ 12 عاما. 


وتابع السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر طالبت بالدعم الدولي لتنفيذ القانون الدولي في ملف السد الاثيوبي، لافتا إلى أن يجب أن يكون هناك قانون دولي يحكم الأنهار العابرة للحدود. 

 

عقد لقاء قمة بين الرئيس السيسي ونظيرة الجزائري


وأكمل السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن سيتم عقد لقاء قمة بين الرئيس السيسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، مستدركا أن عقد لقاء تشاوري غدا بين القادة الزعماء قبل بدء الجلسة الرئيسية للقمة. 
 

بسام راضي رئاسة الجمهورية أحمد موسى التدخلات الخارجية الحكومات المركزية اثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاعتداء بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشر الآن 0 - 0 فى دوري أبطال أوروبا

قصة وفاة تلميذة 4 ابتدائي|قالت: مش عارفة أحل يا مستر وماتت على الملزمة

هل يجوز للمرأة الجلوس مع زوج ابنتها متزينة وكاشفة شعرها.. الأزهر للفتوى يجيب

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تسجيل غياب الطلاب في المدارس

سبب صادم ... جمال شعبان يكشف سر وفاة الطفلة يارا

ضربوه وعذبوه.. الصور الأولى للعثور على جثة تاجر خمسيني ملفوفة في ملاية بالمعادي

الأهلي يتعاقد مع شركة إماراتية لإنشاء ستاد زايد .. خاص

موضوعات متعلقة

بسام راضي: السيسي يبحث تطوير وتعزيز العلاقات في إتصال هاتفي من رئيس بلغاريا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائري بمناسبة انعقاد القمة العربية الـ 31

بعد فوز تحالفه اليميني.. نتنياهو يجري اتصالات عاجلة بقيادات الائتلاف

متحدث الرئاسة: مصر تطالب بتنفيذ القانون الدولي في ملف السد الإثيوبي

التصعيد يشتعل.. كوريا الشمالية تحذر أمريكا من أي محاولة للهجوم

تخفيضات على تذاكر الطيران.. وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمصريين بالخارج|فيديو

وزيرة الهجرة: إنشاء قاعدة بيانات لـ 12 مليون مصري في الخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عندي مرض جلدي.. صور عمر كمال قبل وبعد عمليات التجميل

هيعمل عملية بعد بكرة .. تفاصيل مرض مفيد فوزي

توقف عنه فورا.. خبيرة تغذية تكشف الكوارث الصحية لـ تناول السكر الأبيض

متحدث الرئاسة ينشر صور وصول الرئيس السيسي للجزائر للمشاركة في القمة العربية

فيديو

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ