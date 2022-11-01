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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائري بمناسبة انعقاد القمة العربية الـ 31

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الجزائري بمناسبة انعقاد القمة العربية الـ 31، كما أعرب الرئيس عن تمنياته للشعب الجزائري النجاح والتقدم، مؤكدا تقديره واحترامه للشعب الجزائري.

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وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تصريحات تليفزيونية "كل عام وحضرتكم طيبين واهنئ الشعب الجزائري واتمنالكم دايما التقدم والنجاح .. والشعب الجزائري شعب عظيم .. نقدره ونحترمه جدا فى مصر .. وانا بحبه كمان".

ومن جانبه أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن سيتم عقد لقاء قمة بين الرئيس السيسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، مستدركا أن عقد لقاء تشاوري غدا بين القادة الزعماء قبل بدء الجلسة الرئيسية للقمة. 

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