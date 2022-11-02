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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم «ليوناردو دي كابريو».. أبرز الحضور المتوقعين بقمة المناخ في شرم الشيخ

نجم عالمي قد يشارك
نجم عالمي قد يشارك بقمة المناخ في شرم الشيخ

قبل أيام من انطلاق قمة المناخ Cop27 في شرم الشيخ بمصر، كشفت تقارير غربية عن أبرز الحضور المتوقعين للمؤتمر الذي تبدأ فعاليته في 6 نوفمبر الجاري.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن النجم العالمي الشهير ليوناردو دي كابريو، ضمن قائمة المدعوين لحضور قمة المناخ بشرم الشيخ، بصفته ناشطا بيئيا، لا سيما بعد حضوره قمة Cop26 في اسكتلندا العام الماضي.

وكان ليوناردو دي كابريو حضر مؤتمر المناخ بجلاسكو في اسكتلندا العام الماضي، وألقى خطابًا حماسيًا ..

ورغم إعلان بريطانيا عدم حضور الملك تشارلز الثالث لقمة المناخ بشرم الشيخ، أكد السفير المصري لدى لندن أنه يأمل أن يعيد الملك التفكير في قراره وأن يمكن من القدوم، موضحا أن لديه "دعوة مفتوحة" لحضور القمة، وفقا للصحيفة البريطانية.

وذكر التقرير أنه تمت دعوة أكثر من 200 حكومة ومنظمة للمشاركة بمؤتمر المناخ، ويٌتوقع أن يشارك حوالي 90 رئيسة دولة في المؤتمر الذي ينطلق خلال أيام.

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رسميا.. الرئيس الأمريكي يشارك بقمة المناخ cop27 في شرم الشيخ

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقمة، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى المستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

كما أعلنت الرئاسة البرازيلية أن الرئيس المنتخب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، بعد يوم من فوزه بالانتخابات الرئاسية، إن الرئيس البرازيلي الجديد حريص على الذهاب إلى قمة المناخ COP27 في مصر.

على جانب آخر، ذكرت صحيفة الجارديان أن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون "يعتزم الذهاب إلى الاجتماع الحاسم لقادة العالم في مصر، لإظهار تضامنه مع المعركة ضد أزمة المناخ".

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