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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2-11-2022

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب في مصر.. استقر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2-11-2022، وارتفع سعر الذهب عالميًا بأكثر من 1%، مع تراجع الدولار الأمريكي وعوائد السندات من أعلى مستوياتها.

وشهدت أسعار الذهب أمس  بنحو 5 جنيهات وأول أمس بنحو 10 جنيهات في محال الصاغة على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

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سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 2-11-2022

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 2-11-2022

بلغ حجم مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس ما يقرب من 700 طن منذ يناير، معظمها في الربع الثالث، 399 طنًا، وفق تقرير مجلس الذهب العالمي.

وارتفع الطلب بنسبة 28% في الربع قبل الأخير من عام 2022، وفقًا لتقرير المنظمة.

 

وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 2-11-2022، على مستوى جميع الأعيرة .

سعر الذهب اليوم 

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك غير العائدة.

ويرتبط سعر الذهب بالبورصات العالمية العالمية أولًا وبسعر الدولار في السوق المحلية أيضًا.

سعر الذهب عيار 24 
وبلغ سعر عيار 24 حوالي 1376 جنيهًا للبيع و 1383 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم 

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر عيار 21  الأكثر انتشارًا نحو 1204 جنيهات للبيع و1210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14 
وصل سعر عيار 14 نحو 803 جنيهات للبيع و807 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18
سجل سعر عيار 18 نحو 1033 جنيهًا للبيع و1041 جنيها للشراء .

سعر الجنيه الذهب
ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 9632 جنيهًا للبيع و9780 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم 


ووصل سعر أونصة الذهب نحو 42.79 ألف جنيه للبيع، و43 ألف جنيه للشراء.


وسجّل كيلو الذهب نحو 1.376 مليون جنيه للبيع و1.382 مليون جنيه للشراء.

 

وتشير التوقعات إلى انخفاض في إجمالي الاستثمار هذا العام حيث تم تعويض انخفاض الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والطلب خارج البورصة عن طريق شراء التجزئة القوي.

أسعار الفائدة 

 تشير التوقعات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتبع وتيرة تشديد السياسة هذا الأسبوع، حتى مع توقع رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى.

سعر مصنعية الذهب

سعر الذهب المصنعية.. تختلف تسعيرة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا.

 

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