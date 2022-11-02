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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد رجوعها من شهر العسل.. سالى عبد السلام بلوك جريء|شاهد

سالى عبد السلام
سالى عبد السلام

نشرت الإعلامية سالي عبد السلام ، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع إنستجرام  بعد رجوعها من شهر العسل.

 

وظهرت سالى عبد السلام ، بلوك غريب وجرئ من خلال تسريحة شعرها بالضفائر الافريقية بالخصل الحمراء ،وهو ما علق عليه الكثير من متابعيها “:لوك جرئ”.

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وظهرت سالى عبد السلام ، مرتدية جمبسوت جينز كشف عن اناقتها وجمالها ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الهادئة.

 

وردت الإعلامية سالي عبد السلام ، على منتقدي ظهورها بمكياج وطلاء اظافر فى العمرة قائلة:" انتفى يا صفرا ده الدكتور بتاعى من غير عمليات تجميل".

 

وواجهت الإعلامية سالي عبد السلام ، بعض الانتقادات من رواد السوشيال ميديا على ظهورها فى العمر ب full makeup و طلاء اظافر.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت الإعلامية سالي عبد السلام على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

 

وقد علقت على الصورة قائلة": حبيتك .. و بحبك .. وهحبك على طول..وهتعرفوا هو مين و بيشتغل ايه وكله قريب بإذن الله..بس طالبة منكم دعوات كتير اوى ..بارك يا رب لنا وبارك علينا و اجمع بيننا فى خير ..اللهم_بارك #اللهم_امين ..سكينة و مودة و رحمة طول العمر يا رب ..رزقت حبه ..ان بعد الصبر جبر… انت رزقى يا مؤمن اللهم بارك..

 

 

وتعرضت الإعلامية سالي عبد السلام للتحرش داخل سيارتها وهي تحتسي مشروبا من احدي الكافيهات و نشرت فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

حيث قام أحد الأشخاص بسؤالها عن شاحن للهاتف وعندما رفضت حاول مضايقتها محاولا إدخال رأسه من نافذة سيارتها .

 

و علقت سالي عبد السلام علي الفيديو قائلة : مش هنسيبكم ، ده واحد وانا قاعدة من شوية فى العربية ومنزلتش حتى بشرب كوفى انا و ريم صاحبتى فى البنزينة اللى جمب بيتى جه يستظرف "معاكى شاحن؟؟" رديت بكل ادب لا،وداخل بدماغه يشوف ،بعدها انتى متضايقة لية،قولتله حاجة متخصكش واتفضل امشى ،لااااا متكلمنيش كدة،قولتله اتفضل من هنا مفيش ، ولسه هيقل ادبه و يستظرف تانى صورته فيديو ،لما الناس اتلمت بيقولهم كنت بطلب شاحن! الرجالة بقيت بتقوله هو معلش.

وتابعت : السؤال هل هو العادى إن أى حد ممكن يكلم بنات ويستظرف و يدخل جوا العربية 

وعايزنا نسكت، ليه!!!؟؟؟ احنا حصلنا ايه؟؟؟، ا ع ق ٧٤٣١ دا  رقم عربيه انا هعرف أجيب حقى إن شاء الله

واختتمت حديثها قائلة : السؤال بقى هو مين ده؟؟ وهلى ده عادى، فى بنات هتقبل ده عادى!! مجتمعنا شايف انه عادى؟ ولما أقوله امشى ميمشيش.

 

إطلالة سالي عبد السلام إطلالات سالي عبد السلام الاعلامية سالي عبد السلام لوك غريب لسالى عبد السلام

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