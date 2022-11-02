كولر الأبرز.. غياب 12 لاعبا عن الأهلي أمام الداخلية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الداخلية، مساء اليوم، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية غياب 12 لاعباً عن الفريق الأحمر ويأتي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق أبرز الضحايا نتيجة تعرضه لنزلة برد.

وشملت قائمة الغيابات كلا من عمار حمدي لعدم الجاهزية الطبية، طاهر محمد طاهر للإيقاف، رامي ربيعة لتعرضه لكدمة في الضلع الأيمن بالصدر، محمد عبد المنعم للإصابة حيث أجرى عملية جراحية في الأنف مؤخراً، علي معلول وحسين الشحات لتعرضهما لنزلة برد، أليو ديانج لتعرضه لشد في العضلة الخلفية، عمرو السولية لتعرضه لشد في العضلة الأمامية، محمد محمود وزياد طارق ومحمد نصير لأسباب فنية، وأخيراً محمود عبدالمنعم كهربا نتيجة لعدم دفعه للغرامة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:.

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمود متولي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أكرم توفيق، محمد هاني، رأفت خليل، محمد مغربي، محمد أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، برونو سافيو، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، كريم فؤاد، محمد فخري، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسام حسن، شادي حسين، محمد شريف.