على البحر.. هند صبري تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام |شاهد

حرصت الفنانة هند صبري، علي مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وخطفت هند صبرى أنظار جمهورها بإطلالة جذابة علي البحر بدون مكياج، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

يُذكر أن النجمة هند صبري، روجت لفيلم "فضل ونعمة"، ونشرت أغنية "ديس" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت “صبري” عبر الأغنية معلقة: “أغنية ديس #فضل_ونعمة الفيلم دلوقتي في كل سينمات مصر والوطن العربي”.

وتمكن فيلم “فضل ونعمة” من تصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه في السينمات المصرية، حيث حقق العمل 368,005 ألف جنيه ليحتل المركز الأول.