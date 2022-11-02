تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت نصف مليار جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 11343 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2066 نقطة

وانخفض مؤشر البورصة "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 13785 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 4630 نقطة.

تراجع مؤشر الشركات المتوسطة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2253 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3279 نقطة.