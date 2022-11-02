الديوان الملكي: شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يصلان البحرين غدا

أعلن الديوان الملكي البحريني، اليوم /الأربعاء/، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان سيصلان البحرين يوم غد /الخميس/، بدعوة من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني".

وأعرب الديوان الملكي - حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) - عن ترحيبه بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والبابا فرنسيس والوفد المرافق لهما، مثمنا جهودهما في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح ودعم الأخوة الإنسانية.