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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الديوان الملكي: شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يصلان البحرين غدا

صدى البلد

 أعلن الديوان الملكي البحريني، اليوم /الأربعاء/، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان سيصلان البحرين يوم غد /الخميس/، بدعوة من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني".

وأعرب الديوان الملكي - حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) - عن ترحيبه بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والبابا فرنسيس والوفد المرافق لهما، مثمنا جهودهما في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح ودعم الأخوة الإنسانية.

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