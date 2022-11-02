عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنسيقية تنظم حلقة نقاشية عن الحوار الوطني بجامعة السادات بالمنوفية..صور

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية بمحافظة المنوفية بجامعة السادات، حول الحوار الوطني وأهم القضايا المطروحة على مائدته.

تناولت الجلسة النقاشية عددا من المحاور الهامة التي طرحها الطلاب، منها مشكلة التنمر داخل الجامعة، وكيفية مواجهة الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية، بالإضافة إلى القضايا السكانية، ومشكلة الطلاق، ودور التعليم في مواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع للحفاظ على القيم من خلال المناهج الدراسية، ومشكلة الدروس الخصوصية ودور مراكز الشباب في اكتشاف الطاقات بالقرى والنجوع.

محافظ المنوفية يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. صور

تنفيذ 32 مشروعا للشباب في المنوفية بتمويل 9 ملايين جنيه

شارك بالجلسة، أعضاء مجلس النواب النائبة مارثا محروس  والنائبة رشا كليب، وأعضاء مجلس الشيوخ النائبة راجيه الفقي والنائب محمود تركي، وعضو التنسيقية إبراهيم موسى، وبحضور  الدكتور خالد جعفر، رئيس جامعة السادات، والدكتور شريف على نائب رئيس الجامعة.  

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسة نقاشات وحوارات وطنية تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكافة ربوع محافظات الجمهورية لعقد حوار وطني شامل مع مختلف أطياف المجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش فى حضانة..أحمد الطيب يعلق على عقوبة إمام عاشور نجم الزمالك

أول رد من إمام عاشور بعد استبعاده من قائمة الزمالك والهجوم عليه

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية مباشر الآن 0 - 0 فى الدوري الممتاز

انفراجة جديدة.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 2-11-2022

المعدن الأصفر في صعود.. اعرف سعر عيار 21

هيرجع لأسعار زمان.. البيض يتراجع في الأسواق والكرتونة تسجل رقما جديدا

الثاني خلال أيام.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف حافلة موظفين في أفغانستان

الحكومة تزف خبرًا سارًا للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إضافة 600 غرفة للسياحة المصرية.. فندق كليوباترا شرم أكواريوم يضاهي الفنادق العالمية

الأهلي والداخلية.. الفار يحرم كريم فؤاد من الهاتريك الأول فى مسيرتة الكروية

الذهب يتراجع 18 جنيها في ختام تعاملات اليوم

الأطراف المتحاربة في إثيوبيا تتفق على وقف إطلاق النار

كريم فؤاد الأكثر مشاركة في أهداف الأهلي خلال الموسم الحالي

برشلونة يطارد ميسي رغم اقترابه من انتر ميامي الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. تعرف على أشهر وصفات الشيف أسامة

عباءة جذابة.. ميريهان حسين تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

في المطبخ .. ابنة عمرو دياب بـ البيج بـ فيديو جديد | شاهد

بعد تصريحات جريئة ضدها من نجل فنان | صور لافتة لـ طليقة الفيشاوي

فيديو

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

حالة طوارئ عالمية بسبب جدري القرود.. ماذا يحدث؟

عتاب تحول لجريمة.. تفاصيل ضرب الإعلامية إيمي شلباية| فيديوجراف

أسعار البيض تتراجع في الأسواق.. خدمة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ