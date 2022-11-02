التنسيقية تنظم حلقة نقاشية عن الحوار الوطني بجامعة السادات بالمنوفية..صور

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية بمحافظة المنوفية بجامعة السادات، حول الحوار الوطني وأهم القضايا المطروحة على مائدته.

تناولت الجلسة النقاشية عددا من المحاور الهامة التي طرحها الطلاب، منها مشكلة التنمر داخل الجامعة، وكيفية مواجهة الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية، بالإضافة إلى القضايا السكانية، ومشكلة الطلاق، ودور التعليم في مواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع للحفاظ على القيم من خلال المناهج الدراسية، ومشكلة الدروس الخصوصية ودور مراكز الشباب في اكتشاف الطاقات بالقرى والنجوع.

شارك بالجلسة، أعضاء مجلس النواب النائبة مارثا محروس والنائبة رشا كليب، وأعضاء مجلس الشيوخ النائبة راجيه الفقي والنائب محمود تركي، وعضو التنسيقية إبراهيم موسى، وبحضور الدكتور خالد جعفر، رئيس جامعة السادات، والدكتور شريف على نائب رئيس الجامعة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسة نقاشات وحوارات وطنية تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكافة ربوع محافظات الجمهورية لعقد حوار وطني شامل مع مختلف أطياف المجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

تنسيقية شباب الأحزاب

تنسيقية شباب الأحزاب

تنسيقية شباب الأحزاب

تنسيقية شباب الأحزاب

تنسيقية شباب الأحزاب