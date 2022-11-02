39 عملية جراحة عيون.. صناع الخير تطلق المرحلة الثانية لخدمة أهالي شمال سيناء

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية إنها وتحقيقا لإستراتيجية عملها الهادفة إلي تقديم خدمات متكاملة فى مجال الحد من مسببات العمى وضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي أطلقت المرحلة الثانية من قوافلها لخدمة أهالي شمال سيناء والتى نظمت المرحلة الأولى منها بالتزامن مع إحتفالات نصر أكتوبر العظيم وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والأستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة طنطا لخدمة أهالي محافظة شمال سيناء تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وإشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن المؤسسة حريصة على تقديم خدماتها لكل مصري على أرض مصر وبخاصة المحافظات الحدودية وأن المرحلة الأولى من القوافل شملت توقيع الكشف على عيون أكثر من 700 حالة من أهالي العريش داخل مستشفى العريش العام وإجراء عدد من العمليات الجراحية البسيطة وصرف العلاج اللازم وتشخيص الإحتياج لنظارات طبية وعمل مقاسات النظارات وإتاحة الفرصة للأهالي لإختيار شكل النظارة الأنسب له كذلك تشخيص الإحتياج لعمليات جراحات العيون.

وتابع عبدالفتاح : المرحلة الثانية شملت سفر فريق عمل صناع الخير ألي مدينة العريش وتسليم النظارات الطبية لأصحابها من داخل مستشفى العريش العام حيث وصل عدد المستفيدين من توزيع النظارات الطبية 311 حالة وإصطحاب عدد 39 حالة من الحالات التى تحتاج إلي جراحات عيون دقيقة إلي القاهرة لإجراء العمليات لهم وقد وصلوا بالفعل صباح اليوم وجارى الأن إجراء العمليات الجراحية لهم.

من جانبها وبأسم كل أهالي شمال سيناء اعربت دينا مصطفى الملقبة بنت سيناء امينة المرأة لمؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية عن خالص شكرها لمؤسسة صناع الخير على استكمال خدمات القافلة من توزيع النظارات وإجراء العمليات الجراحية وعلى ما شملته القوافل من خدمات طبية وتنموية متعددة.

وكان اللواء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد حرص على استقبال وفد من قيادات القافلة ضم هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير والدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وعدد من قيادات جامعة طنطا وقدم شكره للوفد الزائر معربا عن امتنانه لصناع الخير وجميع الشركاء فى تنظيم القافلة لما تم تقديمه من خدمات كبيرة خلال ايام عمل القافلة وما تقدمه صناع الخير من خدمات نوعية لشرائح غير القادرين فى انحاء شمال سيناء