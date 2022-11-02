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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود فايز: برونو سافيو يفقد نصف قوته عندما يلعب على الطرف

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

علق محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب مصر الوطني السابق على أداء البرازيلي برونو سافيو نجم النادي الأهلي في مباراة الداخلية .

قال محمود فايز عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 

البرازيلي برونو سافيو نجم الأهلي بيفقد اكتر من ٥٠٪؜ من قوته لما يلعب علي الطرف كوينج لانه بيبعد كتير عن المرمي … مكانه النموذجي كمهاجم او مهاجم تاني زي مباراة السوبر..

وعن رأيه فى تعاقد النادي الأهلي مع برونو سافيو قال : انا عامة منحاز للاعب اللاتيني وشايفه مناسب جداً للدوري المصري.

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الأهلي يكتسح الداخلية 

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نادي الداخلية بأربعة أهداف لواحد، في المباراة التى جمعت بينهما على استاد السويس الجديد في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري .

الفوز رفع رصيد الأهلي الى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالتساوي مع الاتحاد السكندري ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة فى المركز السادس عشر من ترتيب جدول المسابقة.

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ملخص المباراة 

جاء الهدف الأول للأهلي من عرضية من كريم فؤاد داخل منطقة الجزاء قابلها محمد شريف بتسديدة قوية مرت من تحت يد حارس الداخلية إلى داخل الشباك فى الدقيقة الثالثة من زمن المباراة .

وسجل الهدف الثاني للأهلي  حمدي فتحي فى الدقيقة السادسة بعد تسديدة قوية من كريم فؤاد من الناحية اليمنى بقدمه اليسرى تصدى لها حارس فريق الداخلية وتابعها حمدي فتحي بقدمه فى المرمى الخالي .

وقلص الفارق للداخلية اللاعب فانوم الفريد فى الدقيقة 13  بعد  مرور رائع من كريستوفر جون من يسار منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي لترتد إلى فانوم ألفريد الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث بقدم كريم فؤاد من تمريرة من أفشة خلف خطوط دفاع الداخلية وصلت عند كريم فؤاد سددها بوجه القدم الخارجي على يمين حارس الداخلية إلى داخل الشباك فى الدقيقة 47

وأضاف الهدف الرابع كريم فؤاد  فى الدقيقة 53 بعد تمريرة مميزة من محمد شريف ليسدد كريم الكرة أعلى شباك حارس الداخلية .

والغى الحكم هدف الأهلي الخامس الذي أحرزه كريم فؤاد بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفار فى الدقيقة 72 من زمن اللقاء .

الأهلى برونو سافيو محمود فايز الداخلية الدوري المصري الاتحاد السكندري

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