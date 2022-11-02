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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يشدد على مواجهة الشائعات لبناء الوطن

اجتماع كلية العلاج
اجتماع كلية العلاج الطبيعى


 

طالب الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، طلاب الجامعة بضرورة التصدى للأخبار الكاذبة و الشائعات التى يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعى، مؤكداً قوة الوطن وتماسك مؤسساته.

 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة جنوب الوادى، بالطلاب الجدد و القدامى بكلية العلاج الطبيعى، بحضور الدكتور محمود الشاذلى، عميد الكلية، و أعضاء هيئة التدريس.

 

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وحث رئيس الجامعة، الطلاب على الانتماء للوطن و تقدير جهود و دعم الدولة للعملية التعليمية، و الانتماء للجامعة لصنع مستقبل مشرق لأنفسهم و تحقيق مراد ذويهم فيهم.



و أكد غرباوى، أن كلية العلاج الطبيعي من الكليات المتميزة منذ إنشائها و أن إدارة الجامعة حريصة على تلبية مطالب طلاب الكلية وتذليل كافة العقبات التى تواجههم خلال العام الدراسي.



كما حث رئيس الجامعة، طلاب الكلية بضرورة التحلي بالأخلاق الحسنة و التمسك بالمبادئ و القيم والتفاني والإخلاص بوصفهم أعضاء في أسرة جامعة جنوب الوادي وسفراء لها خارج الحرم الجامعي.

اجتماع كلية العلاج الطبيعى

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جامعه جامعة جنوب الوادي كلية العلاج الطبيعي الشائعات الأخبار الكاذبة قنا

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