رئيس جامعة جنوب الوادي يشدد على مواجهة الشائعات لبناء الوطن





طالب الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، طلاب الجامعة بضرورة التصدى للأخبار الكاذبة و الشائعات التى يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعى، مؤكداً قوة الوطن وتماسك مؤسساته.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة جنوب الوادى، بالطلاب الجدد و القدامى بكلية العلاج الطبيعى، بحضور الدكتور محمود الشاذلى، عميد الكلية، و أعضاء هيئة التدريس.

وحث رئيس الجامعة، الطلاب على الانتماء للوطن و تقدير جهود و دعم الدولة للعملية التعليمية، و الانتماء للجامعة لصنع مستقبل مشرق لأنفسهم و تحقيق مراد ذويهم فيهم.





و أكد غرباوى، أن كلية العلاج الطبيعي من الكليات المتميزة منذ إنشائها و أن إدارة الجامعة حريصة على تلبية مطالب طلاب الكلية وتذليل كافة العقبات التى تواجههم خلال العام الدراسي.





كما حث رئيس الجامعة، طلاب الكلية بضرورة التحلي بالأخلاق الحسنة و التمسك بالمبادئ و القيم والتفاني والإخلاص بوصفهم أعضاء في أسرة جامعة جنوب الوادي وسفراء لها خارج الحرم الجامعي.