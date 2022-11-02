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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتراب عودة نتنياهو.. لبنان يكشف مصير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

لبنان واسرائيل
لبنان واسرائيل

قال إلياس بو صعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إن لبنان حصل على ضمانات أمريكية بأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لا يمكن إلغاؤه بسهولة إذا عاد بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الوزراء الإسرائيلية.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال بو صعب: “لقد حصلنا على ضمانات أمريكية كافية بأن هذه الصفقة لا يمكن إلغاؤها بسهولة. إذا أراد نتنياهو الانسحاب من الاتفاق سينسحب من الاتفاق مع أمريكا”، مشيرا إلى أن إسرائيل ولبنان وقعا صفقات منفصلة مع أمريكا.

وأضاف أن واشنطن حذرت من أن “انسحاب أي طرف سيكون له عواقب وخيمة على كلا البلدين”.

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وتابع: “عندما يقول نتنياهو إنه يريد الانسحاب، فهذا يعني أنه سيواجه المجتمع الدولي”.

وأبرمت إسرائيل ولبنان اتفاق حدود بحرية بوساطة أمريكية الشهر الماضي.

ونتنياهو، الذي يبدو على وشك العودة إلى السلطة، عارض الاتفاقية بشدة، واصفا إياها بأنها “حيلة غير قانونية” وحذر من أنه لن يلتزم بشروطها.

أمريكا إسرائيل لبنان نتنياهو

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