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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي : 3.7 تريليون جنيه حجم الأوراق المالية للعملاء في يوليو 2022

البنك المركزي
البنك المركزي

تراجع إجمالي محفظة الأوراق المالية لعملاء البنوك بنهاية يوليو الماضي إلي 3.7 تريليون جنيه مقابل 3,74 تريليون جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بـ 3.612 تريليون جنيه في مايو 2022.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول محفظة الأوراق المالية من القطاع الحكومي نحو 3.51 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 3.6 تريليون جنيه في يونيو 2022 ومقارنة بـ 3.43 تريليون من نفس العام.

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بينما بلغت محفظة الأوراق المالية لـ قطاع الأعمال العام نحو 303 مليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 300 مليون جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 293 مليون جنيه في مايو 2022.

ووصلت أرصدة الأوراق المالية للقطاع الخاص نحو 155,5 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 156 مليار جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة ـ 153.3 مليار جنيه في مايو 2022.

وبلغت أرصدة الأوراق المالية للقطاع الخارجي نحو 27.1 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 28.13 مليار جنيه في يونيو من العام الجاري ومقارنة بـ 23.3 مليار جنيه في مايو 2022.

ووصلت أرصدة الأوراق المالية بالعملة المحلية إلي 3.1 تريلون جنيه مقابل 3.125 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 3.003 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.

 

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