حتحوت: كريم فؤاد أصبح معشوق جماهير الأهلي بعد الفوز على الداخلية.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي نجح في إدارة مباراة الداخلية اليوم والذي نجح فريقه في تحقيق الفوز برباعية مقابل هدف في منافسات الدوري.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مارسيل كولر أبلغ اللاعبين بغلق صفحة الفوز بمباراة الداخلية، والتركيز في المرحلة المقبلة من أجل مواصلة الانتصارات وتحقيق البطولات.

وواصل حتحوت، أن كريم فؤاد نجح في إثبات نفسه لدي جمهور الأهلي خلال الفترة المقبلة، وأصبح معشوق جماهير الأهلاوية بعد المستوي الذي ظهر به مع الفريق خلال الفترة الحالية.

وأشاد حتحوت، بالمستوي الذي ظهر به كريم فؤاد، مع الأهلي، مؤكداً أنه نجح في التطوير من نفسه خلال الفترة الماضية سواء بدنياً أو فنياً، قائلاً «كريم فؤاد مركز مع الأهلي واستطاع في بذل مجهود كبير من أجل الوصل لتلك المستوي».