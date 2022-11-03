أصل بلقاس وأشهر أبنائها وتاريخها.. تعرف عليها

تعد مدينة بلقاس من أشهر مراكز الدقهلية و كلمة «بلقاس» و«بولاق» الحي المعروف في القاهرة وقرية «بلقس» في القليوبية معناهم واحد وهي كلمة قبطية يونانيةpelakos وترجمتها صعبة وأقرب معنى لها «أرض المستنقع المائي المجاورة للنهر والممهدة للزراعة».



حيث ذكر الدكتور ايهاب الشربينى فى كتابه " حكايات المنصورة " ان كلمة بلقاس قديمة تعود لعصر الاحتلال اليوناني ولكنها لم تكن موجودة في عصر الفراعنة لأن المنطقة وقتها كانت براري ومستنقعات لا تصلح لحياة البشر، ولكن مع مرور السنين أصبحت أجود أرض زراعية في بر مصر كله، وعرفت مع شربين باسم «بلاد الأرز» فكان العثمانيون يفرضون ضريبة ضخمة من محصول الأرز على الفلاح المصري تسمى ضريبة «الحرمين الشريفين» على أساس أن هذا الأرز يذهب إلى الفقراء في مكة والمدينة، والمزارع الذي يخفي بعض أشولة الأرز ليطعم به أولاده يقومون بتفتيش بيته ويأخذون الأرز عنوة والحقيقة كان الأرز يذهب بالمراكب لموائد السلاطين والأمراء في إسطنبول ويقومون بإهدائه لملوك وأمراء ألمانيا وروسيا الذين كانوا ينتظرونه بفرحة كبيرة، أمَا الفلاح الذي زرع الأرز وحصده فنادرًا ما يتذوقه!

وأضاف ' الشربينى " إن نشأة بلقاس طريفة فقد كانت مدينة معروفة أيام الفتح العربي باسم: «الميما والعسكر» وكان على طرفها عزبة صغيرة اسمها «بلقاس» ومع الزمن تدهورت أحوال الميما والعسكر وهجرها أهلها ، ولكن العزبة الصغيرة ظلت موجودة ويوم ورا يوم سيطر اسمها على منطقة الميما والعسكر واصبح اسمها بلقاس.

واضاف " بلقاس معظم تاريخها لم تتبع محافظة الدقهلية وظلت مئات السنين جزءًا من محافظة الغربية، لكن باشوات مصر قديما من أبناء المنطقة مثل البدراوي باشا أكبر إقطاعي في تاريخ مصر وفؤاد باشا سراج الدين وغيرهم كتير كانوا مرتبطين بالمنصورة ولم تعجبهم تبعية بلقاس وشربين ونبروه وبيلا للغربية، فعملوا كوبري سيارات طلخا لربط الشرق بالغرب تمهيدا لضمهم للمنصورة ولكن قامت ثورة يوليو ورحلوا ،

وتابع فى كتابه " عبد اللطيف بغدادي ابن المنصورة وعاشقها «نائب رئيس الجمهورية» وكان سنة1955 وزيرًا للشئون القروية والبلدية حب يخدم الدقهلية بأفضل أراضي مصر الزراعية فضم لها بلقاس وشربين وجعل للمنصورة لأول مرة منفذ على البحر من خلال أرض جمصة. ومساحة بلقاس ضخمة ويمكنها أن تكون محافظة مستقلة لأنها بتمثل22% من مساحة الدقهلية. ولكن التقسيم العمراني لبلقاس لا يتناسب مع مدينة عريقة في التاريخ وعاش بها أشهر بشوات مصر مثل بلقاس. ومن المشاهير من بلقاس

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