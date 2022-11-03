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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تشييع جنازة المطرب إبراهيم عبد الشفيع من منزله ظهر اليوم

إبراهيم عبد الشفيع
إبراهيم عبد الشفيع

 أعلن أحد أفراد عائلة المطرب السكندري الشهير إبراهيم عبد الشفيع، عن تشييع جنازته بعد ظهر اليوم الخميس من منزله بشارع إبراهيم عبد الشفيع خلف محطة قطار باكوس، على أن يتم دفنه فى مقابر ابو النور ويقام العزاء عقب صلاة المغرب بمسجد القائد ابراهيم. 

وكتب أحد أقارب إبراهيم عبد الشفيع، في منشور عبر فيسبوك: «جنازة الفنان ابراهيم عبد الشفيع بعد صلاة الظهر من المنزل .. شارع إبراهيم عبد الشفيع خلف محطة قطار باكوس .. والدفنة فى مقابر ابو النور .. والعزاء بعد المغرب بمسجد القائد ابراهيم». 

 

وفاة إبراهيم عبد الشفيع 

أعلنت نقابة المهن الموسيقية - فرع الاسكندرية - وفاة المطرب السكندري الشهير إبراهيم عبد الشفيع، مساء أمس الأربعاء 2 نوفمبر، بعد صراع مع المرض. 

وكتبت نقابة الموسيقيين فرع الإسكندرية: «ببالغ الحزن والأسى نعزي أنفسنا في وفاة علامة من علامات الفن السكندري الأستاذ إبراهيم عبدالشفيع في ذمة الله.. خالص تعازينا نقيبا ومجلسا وجميع العاملين بالفرع في وفاة المغفور له.. للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.. نشاطركم الأحزان».

 

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