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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في 3 حوادث طرق متفرقة بأسيوط

إسعاف
إسعاف

شهدت محافظة أسيوط 3 حوادث تصادم وانقلاب سيارات وتروسيكل بطرق متفرقة أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بينهم أشقاء في أقل من 24 ساعة .

الحادث الأول على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بمركز الغنايم لقي شخص مصرعه، وأصيب شقيقه، في انقلاب سيارة نقل "تريلا" ، انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة نقل "تريلا" رقم " 4612 أ م ن" وأسفر الحادث عن مصرع "وائل. ك.ح" 37 عامًا، وشقيقه "سيد" 39 عامًا ، تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الغنايم المركزي. 
 

بينما وقع حادث انقلاب سيارة نقل عند الكيلو 75 بطريق أسيوط / البحر الأحمر بمركز الفتح نتج عنه مصرع سائق وإصابة شقيقه.


انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة مصرع " طارق. أ. إ" 28 عاماً وإصابة شقيقه " حسن. أ. إ" 25 عاماً، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي.
فيما وقع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق مطار أسيوط أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي. 

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وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بالقرب من صينية مطار أسيوط ببني غالب وأسفر الحادث عن مصرع " محمد. و. م" وإصابة كلا من " عبد الوكيل. م" و " محمد. ع" و " رجب. م. ر" وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

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