مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في 3 حوادث طرق متفرقة بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط 3 حوادث تصادم وانقلاب سيارات وتروسيكل بطرق متفرقة أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بينهم أشقاء في أقل من 24 ساعة .

الحادث الأول على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بمركز الغنايم لقي شخص مصرعه، وأصيب شقيقه، في انقلاب سيارة نقل "تريلا" ، انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة نقل "تريلا" رقم " 4612 أ م ن" وأسفر الحادث عن مصرع "وائل. ك.ح" 37 عامًا، وشقيقه "سيد" 39 عامًا ، تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الغنايم المركزي.



بينما وقع حادث انقلاب سيارة نقل عند الكيلو 75 بطريق أسيوط / البحر الأحمر بمركز الفتح نتج عنه مصرع سائق وإصابة شقيقه.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة مصرع " طارق. أ. إ" 28 عاماً وإصابة شقيقه " حسن. أ. إ" 25 عاماً، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

فيما وقع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق مطار أسيوط أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.



وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بالقرب من صينية مطار أسيوط ببني غالب وأسفر الحادث عن مصرع " محمد. و. م" وإصابة كلا من " عبد الوكيل. م" و " محمد. ع" و " رجب. م. ر" وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.