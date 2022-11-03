جامعة أسيوط تعلن عن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية التربية النوعية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط اليوم الخميس عن فتح باب الترشح بالجامعة لشغل منصب عميد كلية التربية النوعية وذلك تزامناً مع قرب انتهاء الفترة القانونية للعميد الحالى .

وكشف رئيس جامعة أسيوط عن ترأسه للجنة وذلك لاستلام أوراق الترشح من الراغبين فى شغل المنصب وفحصها وإتباع باقى الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى هذا الشأن وفق الجدول الزمنى المعلن .



وأضاف الدكتور أحمد المنشاوى أنه من المقرر أن يشهد يوم الأحد 6/11/2022 الإعلان عن بدء تقديم الأوراق من الراغبين فى الترشح لمنصب عميد كلية التربية النوعية والذى يمتد حتى الخميس 10/11/2022 فى تمام الساعة الثالثة عصراً ، يليه يوم السبت 12/11/2022 إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح ، على أن يبدأ يوم الأحد 13/11/ فتح باب التظلمات والطعون وذلك لمدة يومين تنتهى فى اليوم التالى الأثنين 14/11/2022 فى تمام الساعة الثالثة عصراً، على أن يتم يوم الخميس17 /11/2022 فحصها من اللجنة المختصة و البت فيها و إعلان القائمة النهائية للمرشحين.