أثناء تحضير مواد كيميائية.. إصابة 5 عاملات باختناق داخل كلية اقتصاد منزلي المنوفية

أصيبت ٥ عاملات بحالة اختناق، داخل كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية وذلك أثناء تحضير عدد من المواد الكيميائية.

وفوجئت العاملات أثناء تحضير المواد الكيميائية داخل أحد معامل الكلية بإصابتهم بحالة اختناق.

فيما تم طلب الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفي شبين الكوم لإجراء الإسعافات الأولية.

وأكد مصدر، أن أسماء المصابين هن: فوزية أحمد عيد من شبين الكوم 53 سنة، مها صبري متولي من كفر ميت سراج 35 سنة، ولاء فوزي من ميت خلف 35 سنة، فاطمة حسن مقيمة من المصيلحة 35 سنة، أمينة فتحي عبد الفتاح.

وأضاف المصدر، أنه تم نقل أحد المصابين إلي قسم السموم ودخول 4 منهم قسم الإعاشة بقسم الاستقبال.

فيما رفض عميد الكلية الدكتور شريف صبري، الإدلاء بأي تصريحات صحفية إلا بعد خروج بيان من رئيس جامعة المنوفية، مؤكدا أنها الجهة المنوطة بالتصريح فيما يحدث في الجامعة.