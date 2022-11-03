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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختل توازنها.. بتر ساق طالبة سقطت من القطار أمام والدها في المنوفية

إصابة طالبة في المنوفية
إصابة طالبة في المنوفية

شهدت محطة كمشوش بمركز منوف في محافظة المنوفية واقعة مؤسفة عقب سقوط طالبة أسفل القطار أثناء نزولها من قطار طنطا القاهرة بصحبة والدها.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة النجدة بسقوط طالبة أسفل عجلات القطار بمحطة كمشوش بمركز منوف وتم بتر قدمها داخل المستشفى.

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بالانتقال تبين إصابة الطالبة " م.ع " 12 سنة طالبة ببتر في القدم اليسري أثناء نزولها من قطار طنطا القاهرة بصحبة والدها قبل توقف القطار علي المحطة حيث اختل توازنها أثناء نزولها من القطار.

حيث تم نقل الطالبة الي المستشفي وتبين وجود تهتك في أوتار القدم اليسري مما استدعي بترها، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظة المنوفية منوف حادث قطار بتر ساق اخبار المنوفية

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