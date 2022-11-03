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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

انقطاع المياه عن مناطق بـ مصر الجديدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لاعمال احلال وتجديد خط قطر 600مم بشارع اسوان لزوم الربط على طـرد وسحب رافع اسوان بمنطقة مصر الجديدة، تقرر انقطاع المياه عن مناطق (شارع سوهاج ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية – ميدان السبع عمارات ومتفرعاته )، اعتبارا  من يوم السبت الموافق 5 -11-2022 الساعة العاشرة  صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .


وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

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