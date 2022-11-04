موظف يعترف على نفسه بأنه سرق 17 مليون دولار من شركة Apple

أقر موظف سابق في شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة بأنه قام بالاحتيال على الشركة بمبلغ يزيد عن 17 مليون دولار.

وفقا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا ، اعترف ديريندرا براساد ، الذي قضى معظم عقده في شركة Apple بالعمل كمشتري في قسم سلسلة التوريد العالمية للخدمات ، بأنه "أخذ رشاوى ، وقام بتضخيم الفواتير ، وسرقة قطع الغيار ، وجعل آبل تدفع مقابل المنتجات والخدمات التي لم تتلقاها أبدًا".

و بدأ براساد هذه المخططات في عام 2011 واستمر بها حتى عام 2018 أي قام بسرقة الشركة لمدة 7 سنوات، ففي إحدى عمليات الاحتيال ، شحن براساد اللوحات الأم من مخزون آبل إلى شركة CTrends ، وهي شركة يديرها المتآمر المشارك ، دون باكر (الذي اعترف سابقًا بالمشاركة في المخططات الاحتيالية).

وجمع بيكر المكونات من اللوحات الأم ، ثم نظم براساد أوامر الشراء لتلك الأجزاء التي قام بتجميعها شريكه، و بعد أن أعاد بيكر شحن هذه المكونات إلى Apple ، قدمت CTrends فواتير، قام براساد بترتيب الدفع لها.

و في النهاية ، قام الشريكان بجعل شركة Apple تدفع مقابل مكوناتها الخاصة وقسموا عائدات عملية الاحتيال.

وبالإضافة إلى التلاعب بشركة آبل ، اعترف براساد بالتورط في الاحتيال الضريبي، كما رتب براساد لشركة وهمية لإرسال فواتير وهمية إلى شركة CTrends بهدف التستر على المدفوعات غير المشروعة التي قدمها بيكر له.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي إن هذا مكن بيكر من المطالبة بمئات الآلاف من الدولارات من الخصومات الضريبية غير المبررة، فأدت عمليات الاحتيال أدت إلى خسارة مصلحة الضرائب الأمريكية لأكثر من 1.8 مليون دولار.

سينطلق الحكم على براساد في مارس، والذي من المقرر أن تصل العقوبة القصوى لتهمة واحدة فقط بالسجن لمدة 20 عامًا. كما أقر براساد بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة ، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 5 سنوات.

ونتيجة لذلك، وافق براساد على مصادرة ما قيمته 5 ملايين دولار من الأصول المتراكمة نتيجة أفعاله الإجرامية ، بما في ذلك الممتلكات العقارية.