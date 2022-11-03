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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

الكوليرا
الكوليرا

حرص المركز الإعلام لمجلس الوزراء على توضيح حقيقة انتشار وباء الكوليرا في عدد من المحافظات المصرية، بعد أنباء انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. 

حقيقة انتشار وباء الكوليرا 

وقال المركز في بيان، الخميس، إنه انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول ظهور حالات إصابة بوباء "الكوليرا" في عدد من محافظات الجمهورية.

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وللمزيد حول حقيقة انتشار وباء الكوليرا في عدة محافظات مصرية وماذا قالت وزارة الصحة في هذا الشأن شاهد الفيديوجراف التالي:

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