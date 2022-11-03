عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ملك البحرين: زيارة بابا الفاتيكان للمملكة لها أثر كبير لكل الدول العربية

الملك حمد بن عيسي
الملك حمد بن عيسي آل خليفة

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسي آل خليفة ترحيبه بزيارة  قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لمملكة البحرين، لافتا إلى أن هذه الزيارة سيكون لها أثر طيب وكبير لكل دول الخليج وكافة الدول العربية. 


وثمن الملك حمد بن عيسى آل خليفة - في كلمة له خلال استقباله اليوم لقداسة بابا الفاتيكان بقصر الصخير - الدور الذي يقوم به البابا فرنسيس لنشر السلام على مستوى العالم، لافتا إلى أن السلام هو الطريق الوحيد للاستقرار في جميع البلدان.


وقال ملك البحرين إن الجميع في المملكة لهم  الحرية في ممارسة عبادتهم في جو من الألفة والاحترام المتبادل، حفاظا على ثوابتنا الموروثة باحترام المعتقدات. 


وأضاف أن مملكة البحرين تدعم كافة جهود السلام ، وترفض كل أشكال التمييز من أجل تثبيت مواقفنا المشتركة لإحلال السلام في العالم، ووحدتنا الإنسانية، لافتا إلى أن مملكة البحرين تعتمد دواما سبل التآخى واحترام سياسات الدول وعدم التدخل في شئون البلاد الداخلية. 


ودعا آل خليفة إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن بلاده تساهم بكل طاقتها لتحقيق هذا الأمر، فضلا عن ضرورة التصدى للفكر المتطرف، حفاظا على كافة الأمم والشعوب. 


ودعا ملك البحرين الله أن يكلل كل الجهود الهادفة للسلام بالنجاح من أجل استقرار الأوضاع في كل دول العالم، متمنيا لقداسة البابا فرنسيس أن يوفقه الله في كافة الأمور التى يقوم بها من أجل سلام العالم. 


واستقبل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسي آل خليفة بقصر الصخير في وقت سابق اليوم قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان  في إطار  ملتقي البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني والذي يختتم أعماله غد الجمعة. 


ويُقام ملتقى البحرين للحوار بتنظيم من مجلس حكماء المسلمين، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، في إطار حرص مملكة البحرين وتوجهها الاستراتيجي لمد جـسور الحوار بـيـن قادة الأديان والمذاهب ورمـوز الفكر والثقافة والإعلام، وذلك بالتعاون الدائم مـع الأزهـر الشـريف بقيادة فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والكنيسة الكاثوليكيَّـة ومجلس حكماء المسلمين وعددٍ من المؤسسات الدوليَّة المعنيَّة بالحوار والتعايش الإنساني والتسامح.

عاهل البحرين عاهل البحرين الملك حمد بن عيسي آل خليفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. ننشر ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا " مفاجآت بالجملة "

أسعار الذهب اليوم الخميس 3 -11-2022

بعد رحيله عن وفاق سطيف.. شوبير يعلن اقتراب حسام البدري من هذا النادي

مفيش وقت تقلب وشك .. شوبير يوجه رسالة مهمة لـ نجم الأهلي

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة الكشري يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 3-11-2022

غريب وعجيب .. شوبير يفتح النار على فيريرا مدرب الزمالك

مفاجأة.. خالد الغندور: مدرب الداخلية سبب فوز الأهلي برباعية

ترشيحاتنا

المجلس البطريركي بـ روسيا : سفينتنا البشرية مشتركة للعيش في سلام وأمان

المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اعتبارا من الأحد

جامعة الملك سلمان الدولية : توفير كل ما يحتاجه ضيوف مؤتمر المناخ

بنك الاستثمار الأوروبي: نعمل مع مصر لتقديم نتائج ناجحة في مؤتمر COP27

كشف أثري جديد في الإسكندرية.. نفق صخري يعود للبطالمة

انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث صحية.. لا تترك الطعام خارج الثلاجة لهذه المدة

كل النساء قاضوه..حقيقة رفع جينيفر أنيستون دعوة على زوجها السابق براد بيت

بالكاجوال الجريء.. نرمين الفقي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

جدو في مفترق الطرق.. ما سر هجوم الزملكاوية على فيريرا؟

فيديو

معجزة إلهية.. صينية تنجب في سن الـ 70..تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

شيرين عبدالوهاب راجعة يا بشر.. محامي المطربة يؤكد تعافيها |فيديوجراف

10 قرارات من وزير التعليم تخص امتحانات الثانوية العامة 2023

تسجيل صوتي لها وتوضيح من المحامي.. تطورات جديدة في أزمة شيرين عبدالوهاب|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ