بدون مكياج.. أحدث ظهور لـ هند صبري عبر إنستجرام

شاركت الفنانة هند صبري صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هند صبري في صورة سيلفي لها، بدون مكياج، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، وعلقت علي الصورة كاتبة: “أتمنى لكم أمسية سعيدة".

يُذكر أن النجمة هند صبري، روجت لفيلم "فضل ونعمة"، ونشرت أغنية "ديس" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت “صبري” عبر الأغنية معلقة: “أغنية ديس #فضل_ونعمة الفيلم دلوقتي في كل سينمات مصر والوطن العربي”.

وتمكن فيلم “فضل ونعمة” من تصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه في السينمات المصرية، حيث حقق العمل 368,005 ألف جنيه ليحتل المركز الأول.

