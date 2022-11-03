قائد الجيش اللبناني يحذر من المساس بالأمن خلال مرحلة الشغور الرئاسي

حذر قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، اليوم الخميس، من محاولات استغلال مرحلة "الشغور الرئاسي" بهدف المساس بأمن لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيان: “عقد قائد الجيش العماد جوزاف عون اجتماعًا مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة بحضور أعضاء المجلس العسكري، وتناول آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون الجيش، وزودهم بالتوجيهات اللازمة في مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان”.

وأضاف البيان “أشار قائد الجيش إلى أن مساعدات الدول الصديقة والشقيقة عامل دعمٍ للجيش وسند قوي له في هذه المرحلة، وآخرها الهبة القطرية المشكورة من سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لافتًا إلى أنه يجري العمل على تأمين مساعدات أخرى وأنّها بلغت مراحل متقدمة”.